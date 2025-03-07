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TREDAŞ, Kadınlar Günü'nde Çalışanlarına Fazladan İzin Verdi

TREDAŞ, Kadınlar Günü'nde Çalışanlarına Fazladan İzin Verdi
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çalışan kadın personeline bir gün izin vererek bu özel günü kutladı. Kadın çalışanların bu izni, istedikleri tarihlerde kullanabilecekleri belirtildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü örnek bir uygulama ile kutladı.

TREDAŞ, çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir gün izin verdi.

Bünyesinde 100'ü aşkın kadın personele istihdam sağlayan TREDAŞ, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşarak bu özel günü sadece kendilerine ayırabilmeleri için kadın personeline bu yıl fazladan bir gün izin hakkı tanıdı.

TREDAŞ, 8 yıldır aralıksız devam eden 8 Mart izin uygulamasını, kadın personellerinin tercih ettikleri güne göre 6, 7, 10 veya 11 Mart tarihlerinde kullanabileceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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