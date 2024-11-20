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Travelexpo Ankara'da Afyonkarahisar'ın Eşsiz Lezzetleri Tanıtıldı

Travelexpo Ankara'da Afyonkarahisar'ın Eşsiz Lezzetleri Tanıtıldı
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7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Afyonkarahisar'ın tescilli keşkeği yoğun ilgi gördü. Fuar, turizm profesyonellerini bir araya getirerek iş birliği ve yeni fırsatlar sunuyor.

Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Travelexpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Afyonkarahisar'ın birbirinden eşsiz lezzetleri yerini alırken, Şuhut ilçesinin tescilli keşkeği eşsiz lezzetiyle katılımcılara tanıtıldı.

Türkiye'nin birçok noktasından katılımcılarla Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini tanıtmak ve deneyimlemek amacıyla 14-17 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TravelExpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tescilli keşkeğin yer aldığı Şuhut standı yoğun ilgi gördü. Turizm sektörü profesyonellerini bir araya getirerek iş birliklerini güçlendirmek, yeni fırsatlar oluşturmak ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek için önemli bir platform olan Travelexpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, Şuhut standında ilçeyi ziyaretçilere tanıttı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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