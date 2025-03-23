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Trafikten Kaçmak İçin Kaldırıma Çıkan Sürücü Kamerada

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Bursa'da bir sürücü, trafiği aşmak için aracıyla kaldırıma çıkarak ilginç anlar yaşattı. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi.

Trafikten kaçmak için kaldırımı kullanan sürücü kamerada

BURSA - Bursa'da bir sürücü, trafikten kaçmak için aracıyla kaldırıma çıktı. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, trafikten kaçmak için yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı. Bir süre kaldırımda ilerleyen sürücü, daha sonra yola indi. İlginç anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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