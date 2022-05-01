Trabzon'da Şampiyonluk Kutlamaları Gece Boyu Sürdü

ESRA NUR PERVAN

Trabzonspor'un, Alanyaspor'la karşılaştığı maçta 2-2 beraber kalmasıyla birlikte, lig bitmeden şampiyonluğu garantilemesi üzerine kentte kutlamalar gece boyu sürdü.

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretinin dün gece sona ermesi şehirde büyük bir coşku ile kutlandı. Maçın bitmesinin ardından taraftarlar Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, bazı taraftarlar alanda bulunan sokak lambalarının ve çatıların üzerine çıktı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, hayatını kaybeden taraftarlar da organizasyon kapsamında anıldı.