Trabzon'da Şampiyonluk Kutlamaları Gece Boyu Sürdü - Haberler

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Trabzon'da Şampiyonluk Kutlamaları Gece Boyu Sürdü

ANKA - Esra Nur Pervan - Yerel
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Trabzonspor'un, Alanyaspor’la karşılaştığı maçta 2-2 beraber kalmasıyla birlikte, lig bitmeden şampiyonluğu garantilemesi üzerine kentte kutlamalar gece boyu sürdü.

ESRA NUR PERVAN

Trabzonspor'un, Alanyaspor'la karşılaştığı maçta 2-2 beraber kalmasıyla birlikte, lig bitmeden şampiyonluğu garantilemesi üzerine kentte kutlamalar gece boyu sürdü.

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretinin dün gece sona ermesi şehirde büyük bir coşku ile kutlandı. Maçın bitmesinin ardından taraftarlar Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Kutlamalar renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, bazı taraftarlar alanda bulunan sokak lambalarının ve çatıların üzerine çıktı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, hayatını kaybeden taraftarlar da organizasyon kapsamında anıldı.

ANKA / Esra Nur Pervan - Yerel

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Yerel, Haberler

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