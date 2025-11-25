Haberler

Tortum Şelalesi'ndeki Eski Köprü Güvenlik Tehlikesi Oluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin girişindeki eski köprü, hem yaya hem de araç güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. Köprünün korkuluklarındaki boşluklar ve tek araçlık geçiş imkanı, özellikle yayalar için risk oluşturmakta.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ziyaretçi akınına uğrayan Tortum Şelalesi girişindeki eski köprü yaya ve araç güvenliği için tehlike oluşturuyor.

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi'nin girişindeki eski köprü hem yayalar hem de araçlar için ciddi risk oluşturuyor. Köprüdeki korkuluk boşlukları, özellikle yayaların geçişi sırasında endişeye neden oluyor.

Tek araçlık genişliğe sahip köprüden araç geçişi esnasında yayaların karşıya geçmesi mümkün olmuyor. Korkuluklardaki geniş boşluklar ise motosiklet ve yaya geçişi için büyük tehlike oluşturuyor. Bahar aylarında kanaldan akan suyun debisinin artması da riskleri daha da yükseltiyor.

Bölge halkı, geçmiş yıllarda köprü parmaklıklarından aşağı küçük bir çocuğun düştüğünü, bir esnafın kanala atlayarak çocuğu son anda kurtardığını söyledi. Vatandaşlar, köprünün yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.