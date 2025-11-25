Tortum Şelalesi'ndeki Eski Köprü Güvenlik Tehlikesi Oluşturuyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ziyaretçi akınına uğrayan Tortum Şelalesi girişindeki eski köprü yaya ve araç güvenliği için tehlike oluşturuyor.

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi'nin girişindeki eski köprü hem yayalar hem de araçlar için ciddi risk oluşturuyor. Köprüdeki korkuluk boşlukları, özellikle yayaların geçişi sırasında endişeye neden oluyor.

Tek araçlık genişliğe sahip köprüden araç geçişi esnasında yayaların karşıya geçmesi mümkün olmuyor. Korkuluklardaki geniş boşluklar ise motosiklet ve yaya geçişi için büyük tehlike oluşturuyor. Bahar aylarında kanaldan akan suyun debisinin artması da riskleri daha da yükseltiyor.

Bölge halkı, geçmiş yıllarda köprü parmaklıklarından aşağı küçük bir çocuğun düştüğünü, bir esnafın kanala atlayarak çocuğu son anda kurtardığını söyledi. Vatandaşlar, köprünün yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. - ERZURUM