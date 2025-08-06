Tomarza'nın Yeni Kaymakamı Mine Kurt Görevine Başladı

Tomarza'nın Yeni Kaymakamı Mine Kurt Görevine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özvatan Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Tomarza Kaymakamı olarak atanan Mine Kurt, görevine başladı. Yabancı dil eğitimi için kısa bir süre görevden ayrılan Kurt, artık Tomarza'da hizmet verecek.

Tomarza Kaymakamı olarak atanan Mine Kurt görevine başladı.

Daha önce Özvatan Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Mine Kurt, İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim programlarına katılmak için görevden ayrılmıştı. Yabancı dil eğitimini alan Kurt, Tomarza ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi.

İlçeye gelen Kurt, görevine başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Ünlü oyuncu, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş

Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.