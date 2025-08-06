Tomarza'nın Yeni Kaymakamı Mine Kurt Görevine Başladı
Özvatan Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Tomarza Kaymakamı olarak atanan Mine Kurt, görevine başladı. Yabancı dil eğitimi için kısa bir süre görevden ayrılan Kurt, artık Tomarza'da hizmet verecek.
Tomarza Kaymakamı olarak atanan Mine Kurt görevine başladı.
Daha önce Özvatan Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Mine Kurt, İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim programlarına katılmak için görevden ayrılmıştı. Yabancı dil eğitimini alan Kurt, Tomarza ilçesine Kaymakam olarak görevlendirildi.
İlçeye gelen Kurt, görevine başladı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel