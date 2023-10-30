Tomarza'da Cumhuriyet'in 200. yılında açılmak üzere zaman kapsülü gömüldü

Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde 2123 yılında açılmak üzere 'Cumhuriyet Zaman Kapsülü' hazırlayarak toprağın altına gömdü.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, "Cumhuriyet'imizin 100. Yıl anasına hazırladığım zaman kapsülü hazırladık. Zaman kapsülünün içerisinde; Tomarza'mızın gururu iftiharı olan insanları; Melek Mosso, Murat Ünalmış, İzzet Özilhan, Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Prof. Dr. Ersan Şen'in öz geçmişleri, genetiği ile oynamamış bakliyat, tahıl, sebze ve meyve tohumları ve bu tohumların bozulmaması için antik çağlarda yapıldığı gibi meşe ağacının külleriyle harmanladım. 29 Ekim 2023 tarihine ait gazeteler, Türkiye'de ve Dünya'da son yüz yılda yaşadığımız olayları, savaşları, büyük doğa olaylarını anlatan videolar, dönemin sevilen şarkıları. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü anlatan videolar ile ilçemizin tüm köyleri ve merkezine ait yüzlerce video ve fotoğrafı taşınır disk ve laptop bilgisayar, yüzlerce kişiden gelen gönderici mektuplarını yazılı ve dijital ortama aktarılan veriler, minik çocukların 100. yılı sonrasına duygu ve düşüncelerini anlatan resimleri ve mektupları, günlük tükettiğimiz hazır gıdalardan ve günlük kullandığımız taşınır teknolojik ürünlerden de örnekleri kapsül içerisine koyup kendimize ait araziye gömdük. Zaman Kapsülünün gömüldüğü yerin üstüne ise ilerleyen zamanlarda Zaman Kapsülünün yerini belli olması için mermerden küçük bir anıt yaptırarak Cumhuriyet'imizin 200. yılı olan 29 Ekim 2123 tarihinde açılması gereken notla anıtı tamamlamış olacağız. Zaman Kapsülümüzün oluşmasında emekleri geçen herkse teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ