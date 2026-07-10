Haberler

Hekimhan'da TOKİ Temel Kazısında İnsana Ait Olduğu Değerlendirilen Kemik ve Kafatası Parçaları Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde TOKİ konutlarının temel kazısı sırasında insana ait kemik ve kafatası parçaları bulundu. İlk incelemelerde iki kişiye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde TOKİ konutlarının temel kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçaları bulundu. İlk incelemede buluntuların iki kişiye ait olabileceği değerlendirilirken, kemikler Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde, TOKİ tarafından yapımı sürdürülen toplu konut inşaatının temel kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçalarına rastlandı. Temel kazısını iş makinesiyle sürdüren çalışanlar, kemik parçalarını fark etmeleri üzerine durumu Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Olay yerinde delil niteliği taşıyan kemik parçaları dikkatli şekilde toplanarak muhafaza altına alındı. İki kişiye ait olabileceği değerlendirilen buluntuların, kimlik tespiti ile ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek! İsrail'in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor

Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek!
Hayali gerçek oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Hayalini kurduğu takımın başına geçti
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!
Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

10 yıl boyunca ülke yönetti, şimdi sevgilisinin klibinde zıplıyor

Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi

Restoranda skandal! Görüntüleri izleyen ekipler harekete geçti