TOKİ İçin Kamulaştırılan Arazilere Müdahale: Mahalleli Direnişi Devam Ediyor

Haber : Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde TOKİ için kamulaştırılan bahçe ve tarım arazilerine, mahallelinin izni olmadan ve mahkemeye günler kala kepçelerle girildi, ağaçlar kesildi. Samandağ Kaymakamı ile iki defa görüşme yaptığını söyleyen mahallelilerin avukatı Cuma Irmak, "Kaymakam mahkemeden 'ret' yanıtı geleceğini söyledi. Dün gece arazilere girip tüm ağaçları kesmişler. Şu an mahkemeden mahalle lehine bir karar çıkarsa tüm ağaçlar kesilmişken mahalleli ne yapacak? Telafisi çok zor bir noktaya getirdiler" şeklinde konuştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde Toplu Konut (TOKİ) için beş ay önce bahçe ve tarım arazileri kamulaştırıldı. Mahalleli beş aydır eylemle mücadele ederek, süreci mahkemeye de taşıdı. Mahalleli 21 Nisan'da görülecek mahkemeye hazırlanırken, kepçeler dün gece arazilere girerek, ağaçları kesmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde kepçelerin çalıştığı sırada arazilerini korumak isteyen Mağaracıklılara jandarma müdahale etti, fenalaşan bir mahalleli hastaneye kaldırıldı, bir kişinin kolu kırıldı.

Gün boyu gerginliğin sürdüğü mahallede, hukuki sürece dair Mağaracıklıların Avukatı Cuma Irmak Anka Haber Ajansı'na konuştu.

Bugün gün içinde Samandağ Kaymakamı ile iki defa görüşme yaptığını, Kaymakamın evlerin bitmesi gerektiğini, geç kalındığını söyleyen Cuma Irmak, "Yaptığım iki görüşmede de Kaymakam önce mahkemeyi beklemeyeceklerini söyledi. Kamuoyunda çok yer alınca durdular. Net olmamakla birlikte mahkemeye kadar bekleyecekler. Fakat Kaymakam mahkemeden 'ret' yanıtı geleceğini söyledi. İşin diğer bir boyutu da dün gece arazilere girip tüm ağaçları kesmişler. Şu an mahkemeden mahalli lehine bir karar çıkarsa tüm ağaçlar kesilmişken mahalleli ne yapacak? Telafisi çok zor bir noktaya getirdiler" şeklinde konuştu.

Avukat Irmak: Vakıflı'da tapular düştü

Jandarma müdahalesi sırasında kısa süre önce kalp ameliyatı geçiren bir Mağaracıklı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Irmak, hastaneye kaldırılan kişinin bilincinin kapalı ve tedavisinin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan Samandağ TOKİ'leri kapsamında kamulaştırılan dört mahalleden biri de Türkiye'nin son kalan köyü Vakıflı Ermeni Köyü. Ocak ayında köyün de TOKİ kapsamında kamulaştırıldığına dair haberler basında yer alınca yetkililer, Vakıflı'nın projeden çıkarıldığını duyurdu. Avukat Cuma Irmak, Vakıflı'nın sözde projeden çıkarıldığını belirterek, "Vakıflı resmiyette projeden çıkarılmadı. Hatta tapular resmiyette düştü, devlete geçti. Medyada yer aldığı gibi projeden çıkarılmış değil" dedi.

Mağaracıklılardan çağrı: 21 Nisan'da herkesi duruşmamıza bekliyoruz

Mahallelilerden Çağla Cemali, 21 Nisan'da yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yaparak, şöyle konuştu: "Mağaracık mahallesinden hepinize sesleniyoruz. Bugün tapulu arazilerimizdeki ağaçlarımız zorla yerinden söküldü ve jandarma ile mahalleliye müdahale edildi. Hastaneden olan, kolu kırılan arkadaşlarımız var. Biz arazide direnmeye devam ediyoruz. Bir kısım ağaçlarımızı söktüler ama araçları durdurabildik, 21 Nisan'daki duruşmamıza kadar bekletebildik. Tüm kamuoyu, kadın ve çevre örgütlerinden şunu istiyoruz. 21 Nisan Pazartesi günü herkesi duruşmamıza bekliyoruz."