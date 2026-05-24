Bu kez yağmur için değil, şükür için toplandılar

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde vatandaşlar, son yağışların ardından mezarlıkta bir araya gelerek şükür duası yaptı ve imece usulü hazırlanan yemekler ikram edildi.

Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde son günlerde etkili olan yağışların ardından köy halkı mezarlıkta bir araya gelerek şükür duası yaptı. Vatandaşlar, yağışların bereket getirmesi ve olumsuzluk yaşanmaması için dualar etti. Dua programının ardından köy halkı tarafından imece usulü hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
