CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Tokat'ta Siyasi Partiler ve Demokratik Kitle Örgütlerinden Tepki

Haber: Savaş KALKAN

CHP Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Demokrasi Mitingi"nde siyasi parti temsilcileri ve sendika yöneticileri bir araya geldi. Mitingde yapılan konuşmalarda, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına tepki gösterildi.

KESK Tokat İl Temsilcisi Tayyar Özcan, "Mutlak butlan değil, acil demokrasi gerekiyor ülkemize. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındayız, dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Sol Parti Tokat İl Başkanı Erdal Topçam ise kararın "siyasal alanı yargı eliyle dizayn etme girişimi" olduğunu savunarak, "Bu ülkenin geleceği mahkeme salonlarında değil, halkın örgütlü mücadelesiyle belirlenecektir" diye konuştu.

Demokrat Parti Tokat İl Başkanı Seyfettin Yüksekkaya da CHP'ye destek verdiklerini belirterek, "CHP'nin iktidara yürüyüşünü Tokat'tan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay ise "Mahkemeler eliyle siyasete ayar vermek isteyenlere karşı sandıkta ayar vereceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Tokat İl Başkanı Ömer Özkan da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün haklı duruşunun yanında olmaya geldik" diye konuştu.

Mitingin kapanış konuşmasını yapan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ise, CHP'nin değişim süreci ve 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısına dikkat çekerek, "Bugün 'mutlak butlan' çığlıkları attıran bu arkadaşlar, o gün o kampanyalarda yoktu. Ama bu halk onlara hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Kaynak: ANKA