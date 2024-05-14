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Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

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Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Ayten Gökçer kimdir

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayten Gökçer Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

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