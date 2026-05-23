Haberler

CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Tip Iğdır İl Başkanı Sığıngan'dan CHP'ye Destek Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararı sonrası TİP Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan, CHP İl Başkanı'nı ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı verdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan, CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararı sonrası farklı siyasi partilerden CHP'ye destek açıklamaları ve ziyaretleri sürüyor. Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan, CHP İl Başkanı Nizamettin Ada'yı ziyaret etti.

CHP'ye "haksızlık" yapıldığını söyleyen Sığıngan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm haklarının geçmişe dönük olarak iade edilmesi girişimi, kanunsuzluktur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu girişim tüm muhaliflere yapılmış gibidir. Böyle bir duruma karşı durmak, direnmek zorundayız. Biz bu haksızlığa karşı Türkiye İşçi Partisi olarak her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan desteğimiz daima sürecektir."

Kaynak: ANKA
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş