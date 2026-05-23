CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Tip Iğdır İl Başkanı Sığıngan'dan CHP'ye Destek Ziyareti

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan, CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararı sonrası farklı siyasi partilerden CHP'ye destek açıklamaları ve ziyaretleri sürüyor. Türkiye İşçi Partisi Iğdır İl Başkanı Yusuf Sığıngan, CHP İl Başkanı Nizamettin Ada'yı ziyaret etti.

CHP'ye "haksızlık" yapıldığını söyleyen Sığıngan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm haklarının geçmişe dönük olarak iade edilmesi girişimi, kanunsuzluktur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu girişim tüm muhaliflere yapılmış gibidir. Böyle bir duruma karşı durmak, direnmek zorundayız. Biz bu haksızlığa karşı Türkiye İşçi Partisi olarak her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan desteğimiz daima sürecektir."

Kaynak: ANKA