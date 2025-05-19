Times Meydanı'nda Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nde Mehteran Konseri

Times Meydanı'nda Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nde Mehteran Konseri
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New York'un Times Meydanı, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine ev sahipliği yaptı. 60 kişilik ekibin sahne aldığı gösteri, Türk ve Amerikalı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

New York'un ünlü Times Meydanı, Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine ev sahipliği yaptı. 60 kişilik ekibin sahne aldığı gösteri, Türk ve Amerikalı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde Times Meydanı'nda sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, izleyenlere tarihi bir müzik ziyafeti sundu. 60 kişilik ekibin yer aldığı gösteride, Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler yankılandı.

Mehter marşlarına yoğun ilgi

Times Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere hem Türk vatandaşları hem de Amerikalı turistler yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Birliği'nin marşları eşliğinde bayraklarla alanı dolduran izleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Özellikle "Ceddin Deden", "Genç Osman" gibi tarihi marşlar büyük alkış aldı.

New York Başkonsolosluğu başta olmak üzere birçok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de konsere katıldı. Mehter takımının tarihi kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans, şehirde adeta kültürel bir şölen havası estirdi. Festival kapsamında düzenlenen bu konser, Türk kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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