Tilki ve İnsan Arasındaki Dostluk: Kayseri'de Bir Adamın Hikayesi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Gürhan Kazamaoğlu, her gün bahçesine gelen bir tilkiyi besliyor. Tilki, bahçeye gelerek mama ve su tüketiyor ve ardından ayrılıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Gürhan Kazamaoğlu; her gün evinin bahçesine gelen tilkiyi besliyor.

İlçede yaşayan Gürhan Kazamaoğlu; Kurtuluş mahallesi Sarımehmetli caddesi üzerinde bulunan evine her gün tilkinin gelmesine kayıtsız kalmadı. Kazamaoğlu; tilki için mama satın alarak evin bahçesine mama ve su koydu. Hemen hemen her gün acıktığı zaman evin bahçesine gelen tilki; karnını doyurup suyunu içerek evden ayrılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
