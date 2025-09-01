Tilki ve İnsan Arasındaki Dostluk: Kayseri'de Bir Adamın Hikayesi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Gürhan Kazamaoğlu; her gün evinin bahçesine gelen tilkiyi besliyor.

İlçede yaşayan Gürhan Kazamaoğlu; Kurtuluş mahallesi Sarımehmetli caddesi üzerinde bulunan evine her gün tilkinin gelmesine kayıtsız kalmadı. Kazamaoğlu; tilki için mama satın alarak evin bahçesine mama ve su koydu. Hemen hemen her gün acıktığı zaman evin bahçesine gelen tilki; karnını doyurup suyunu içerek evden ayrılıyor. - KAYSERİ