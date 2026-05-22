Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatili için 365 ilave sefer planladı

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
