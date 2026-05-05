Ters istikametteki alkollü sürücü kazaya yol açtı: 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alkollü sürücünün ters istikametten kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. G.G. idaresindeki 37 LA 685 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'ndan ters istikametten kavşağa girdiği sırada A.Ü. yönetimindeki 06 Y 9927 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler A.Ü. ve G.G. ile araçlarda bulunan N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.

Yaralılar, ilk olarak Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrolde 37 LA 685 plakalı araç sürücüsü G.G'nin 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
