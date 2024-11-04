Terör Gazisi Mesut Sarıer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden terör gazisi Mesut Sarıer, Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde askerlik görevini jandarma eri olarak yerine getirirken yaralanarak terör gazisi olan Mesut Sarıer, 21 Ekim günü beyin kanaması geçirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Sarıer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sarıer için Köşk ilçesi Akçaköy mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Sarıer'in naaşı jandarma personelinin de katıldığı törenin ardından toprağa verildi. - AYDIN