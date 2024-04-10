Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini bir birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak etkili olurken, Tendürek Geçidi'nde de kar yağışı hakim oldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgede Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek yol temizleme çalışması yürüttü.

Öte yandan, kış uykusundan uyanan ve yol kenarında yiyecek arayan bir ayı ise ekipler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.