Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Teknoloji Bağımlılığı Konferansı Kütahya'da Düzenlendi

Teknoloji Bağımlılığı Konferansı Kütahya'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Operatör Dr. Selçuk Eskiçubuk, teknoloji bağımlılığının gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ve bilinçli teknoloji kullanımının önemini vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Amfisi'nde "Teknoloji Bağımlılığı" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Operatör Dr. Selçuk Eskiçubuk, teknoloji bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan dijital bağımlılığın akademik başarıyı ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Eskiçubuk, aşırı sosyal medya ve dijital oyun kullanımının uyku bozuklukları, dikkat eksikliği ve depresyon gibi problemlere neden olabileceğini belirtti.

Teknoloji ile bilinçli ve dengeli bir ilişki kurulması gerektiğinin altını çizen Eskiçubuk, sağlıklı bir yaşam için dijital dünyanın kontrollü kullanımının önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
img

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
img

72 yıl sonra üst lige çıkan takım için sahaya indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.