Burhaniye ilçesinde, 24 Ekim de Ayvalık'ta yaşanan tekne kazasında hayatını kaybeden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şahin Bingüllü, 6 yıl görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesinde unutulmadı. Bingüllü'nün görev yaptığı polikliniğin kapısına fotoğrafı asılırken, "Hatıranız daima bizimle yaşayacak" ibaresi yazıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesinde 6 yıl görev yapan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Op.Dr. Şahin Bingüllü, unutulmadı. Bingüllü'nin fotoğrafı pek çok polikliniğin kapısına asılırken, görev yaptığı polikliniğin kapısındaki yazı da dikkat çekti. Bingüllü'nün görev yaptığı polikliniğin kapısına fotoğrafı asılırken, "Hatıranız daima bizimle yaşayacak. Mesleğinize verdiğiniz emek, insan hayatına kattığınız değer ve geride bıraktığınız hatıralarla daima kalbimizde yaşayacaksınız. Sizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" sözleri yazıldı. Dr. Şahin Bingüllü'nün çok sevilen bir insan olduğunu kaydeden Hastane Müdürü İbrahim Karaca, "İşini çok seviyordu. İnsanları çok seviyordu. Onun için herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Biz de anısını yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı