Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da faaliyet gösteren Samsunlu hemşehri derneklerinin yöneticileri, iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programı ile Samsunlu dernekler federasyon altında birleşti.

Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu'nun kurulması için istişarelerin gerçekleştirildiği iftar yemeğinde, federasyonun kurucu başkanlığına iş adamı Bilal Acar getirildi. Programa aktif olarak faaliyetlerine devam eden 11 dernek başkanı katılım sağladı. Yemeğin ardından konferans salonunda federasyonun kurulması için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde yeni kurulacak federasyonun adının Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu olması kararlaştırıldı. - TEKİRDAĞ