Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti - Haberler

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Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Samsunlu hemşehri derneklerinin yöneticileri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da faaliyet gösteren Samsunlu hemşehri derneklerinin yöneticileri, iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programı ile Samsunlu dernekler federasyon altında birleşti.

Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu'nun kurulması için istişarelerin gerçekleştirildiği iftar yemeğinde, federasyonun kurucu başkanlığına iş adamı Bilal Acar getirildi. Programa aktif olarak faaliyetlerine devam eden 11 dernek başkanı katılım sağladı. Yemeğin ardından konferans salonunda federasyonun kurulması için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde yeni kurulacak federasyonun adının Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu olması kararlaştırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

Tekirdağ'daki Samsunlu dernekler federasyon çatısı altında birleşti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Acar, Tekirdağ, İş Adamı, İftar, Yerel, Haberler

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