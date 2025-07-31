Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
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Karadeniz ve Marmara kıyılarında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşların can güvenliği için bu tedbirin alındığını duyurdu.

Karadeniz ve Marmara kıyılarında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ'ın 4 ilçesinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz Karadeniz ve Marmara Denizi'nde denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı ilimiz Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 31/07/2025 ve 01/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Yetkililer, vatandaşların alınan yasağa uymaları ve uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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