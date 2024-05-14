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Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Gençlik Haftası Konseri Verdi

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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, öğretmenlerden oluşan bir koro muhteşem bir konser verdi. Konserde seslendirilen eserlerle vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi.

Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro Gençlik Haftası çerçevesinde verdiği konser, vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce daha önce farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşturulan "Öğretmenler Korosu" şef Neslihan Armağan yönetiminde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahneye çıkarak muhteşem bir konser verdi.

Öğretmenler korosu, "Saymadım Kaç Yıl Oldu", "Sevdadır şu Kalbe Dolan", "Bu Ateşi Sen Yaktın İçime", Hasreti Yıllara Sor" ve "Onun Olmaya Hakkım Yok" gibi eserleri seslendirerek kulakların pasını sildi.

Konserden sonra sahneye davet edilen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk koroyu tebrik ederek, "Ben kendimi Türk Sanat Müziği Korosunu dinler gibi hissetim" dedi.

Konsere Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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