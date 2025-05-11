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Tekirdağ'da Nostaljik 'Yeşilçam Şarkıları'Konseri Düzenlendi

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2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'Yeşilçam Şarkıları' konseri büyük ilgiyle karşılandı. Aygün Karadoğan'ın sahne aldığı etkinlikte, Türk sinemasının unutulmaz şarkıları dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla gerçekleşen konserde duygusal anlar yaşandı.

Tekirdağ'da "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi

TEKİRDAĞ - 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve ilgili bakanlıkların koordinesiyle Tekirdağ'da nostalji dolu bir gece düzenlendi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Yeşilçam Şarkıları" temalı konser büyük ilgi gördü. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen programda, Türk sinemasının altın çağını yansıtan Yeşilçam şarkıları sahneye taşındı. Sanatçı Aygün Karadoğan, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere duygu yüklü bir müzik ziyafeti sundu. Konserde, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan film müzikleriyle salonda geçmişe yolculuk yaşandı.

Konser sonunda Vali Recep Soytürk, sanatçı Aygün Karadoğan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Vali Soytürk, konser sonrası yaptığı konuşmada izleyicileri güldüren esprili ifadeler kullandı. Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Protokol Şube yetkilileri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Yerel
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