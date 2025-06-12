Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Coşkuyla Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen 59. Kiraz Festivali, Naip Mahallesi'nde halk oyunları gösterileriyle coşkuyla açıldı. Festivalde, bölgeye özgü kiraz çeşitleri sergilendi ve en güzel kiraz yarışmasının kazananları belirlendi. Etkinlikler, dev bir kortejle devam ederek binlerce vatandaşın katılımıyla görsel bir şölen haline dönüştü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen "Uluslararası 59. Kiraz Festivali", ilk doğduğu yer olan Naip Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı.

Festivalin ilk adresi olan Naip Mahallesi'nde halk oyunları gösterileriyle açılış yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bölgeye özgü kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında, üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Naip Mahallesi'ndeki etkinliklerin ardından Süleymanpaşa ilçe merkezinde dev bir kortej düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, adeta görsel bir şölene dönüştü. Animasyon ekipleri, halk oyunları grupları ve birbirinden renkli çizgi film karakterleri korteje neşe kattı. Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte uzun Türk bayrağı açıldı ve korteje katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Coşkulu yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde son buldu. Burada kurulan sahnede festivalin geleneksel ateşi yakıldı. Festival ateşinin yakılmasıyla birlikte, 59. Kiraz Festivali resmen başlamış oldu. Renkli görüntülerle başlayan festivalin önümüzdeki günlerde konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Anlaşma tamam! Premier Lig'in devine gidiyor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler

Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.