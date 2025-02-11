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TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu İstanbul Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu İstanbul Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na düzenlediği ziyaret programında, Başsavcı Zafer Koç ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu beraberindeki heyet, İstanbul Anadolu Adalet Sarayına ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Kadına Şiddet Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu beraberindeki heyet ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayına ziyaret programı düzenledi. Program kapsamında heyet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Eren Dedekli'nin sunum konuşması gerçekleşti. Komisyon heyeti ziyaretinin ardından adliyeden ayrıldı.

Gerçekleştirilen ziyarete, komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara milletvekili Aliye Timisi Ersever, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Budun, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve uzmanlar katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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