TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Aort Damarı Yırtıldı

İstanbul'da aort damarı yırtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adresine ambulans ekibinin 7 dakikada ulaştığı bildirildi.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Şişli'de bulunan bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Önder'in sağlık durumuna ilişkin acil yardım çağrısı 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne saat 22.10'da intikal etti. Çağrının düşmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezinden yönlendirilen ambulans ekibi, 7 dakikada adrese ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Önder'e CPR uygulaması ile müdahale edildi. - ANKARA