Tavşanlı'da Umre Yolcuları Uğurlandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar düzenlenen bir törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Umre kafilesine din görevlileri de eşlik edecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kutsal topraklara umre ibadeti için gidecek vatandaşlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Tavşanlı Müftülüğü Umre Organizasyonu kapsamında bugün gerçekleştirilen uğurlama programı, Ulucami Mahallesi'ndeki saat kulesi yanında yapıldı. Umre kafilesinin başkanlığını Şube Müdürü Fatih Eroğlu üstlenirken, Esentepe Camii İmam Hatibi Nuri Gürcan ile Domaniç Küçükköy Camii İmam Hatibi Tekin Akkoyun yolculuk boyunca din görevlisi olarak rehberlik edecek. Hac ve umre ibadetlerinin manevi yolculuğunun ilk adımı olan uğurlama töreninde, katılımcılar umrecilere hayırlı yolculuk temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
