Tavşanlı'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleri ile de müdahale edildi. Can kaybı yok, maddi hasar var.

Tavşanlı'da seyir halindeki minibüs alev aldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü R.G. idaresindeki 43 HY 869 plakalı minibüs ile Sağlık Caddesi üzerinde seyir halindeyken, aracın iç kısmında aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yolun kenarına çekerek yaşanabilecek bir faciayı önledi. O sırada caddede bulunan esnaflar, durumu görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarda bulunan esnaflar işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahalede bulundu. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri de elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına anında müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, hasar gören minibüs çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle bir süreliğine kapatılan Sağlık Caddesi'ndeki trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar normale döndü. Olayda can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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