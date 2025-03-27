Tavşanlı'da Gençler Sakal-ı Şerif'i Ziyaret Etti

Tavşanlı'da öğrencilerin Sakal- ı Şerif görme heyecanı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçe Müftülüğü'nün Tavşanlı Müftülüğü'nün Çukurköy Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Sakal-ı Şerif programı, gençlerin büyük ilgisini gördü.

Çukurköy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyareti, katılımcılarda derin duygular uyandırdı. Gençler, bu kutsal emaneti görme ve ziyaret etme fırsatı bularak Ramazan'ın manevi atmosferini daha yoğun hissetti.

Müftülük tarafından gençlik merkezinde düzenlenen mukabele programları büyük ilgi gördü. Gençler, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle Ramazan ayını en verimli şekilde değerlendirme fırsatı buldu. Sosyal faaliyetler ise gençler arasında kaynaşmayı sağladı. Gençlik merkezinden Serkan Perçin gençlere yönelik yapılan programlardan dolayı katkısı olanlara teşekkür ederken şunları söyledi; " Çukurköy gençlik merkezimiz Ramazan ayı boyunca her gün akşam saat 22: 00'den sonra mukabele okuduk, Ramazan'dan sonra da faaliyetler devam edecek inşallah. Gençlere yönelik sosyal aktivitele de gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca Kur'an ı Kerim okuduk. Bugün de hocalarımız sağ olsunlar var olsunlar sakalı şerif getirmişler, hocalarımız teşekkür ederiz" .

Tavşanlı Müftülüğü'nün bu organizasyonu, gençlerin dini ve milli değerlerle bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Ramazan ayı boyunca süren etkinlikler sayesinde gençler hem manevi bilgilerini artırma hem de sosyalleşme imkanı buldu.