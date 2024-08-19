Taşmedreseli ülkücüler Taşoluk'ta buluştu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Taşoluk beldesinde bir araya gelen Taşmedreseli ülkücüler hem sohbet ettiler hem de ülke ve dünya gündemini tartıştılar.

Kemal Koyuncu ev sahibi olduğu etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisini Adana Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın bir neferi ve Türk Milliyetçisi olarak tanımladı. Bir süre önce rahatsızlık geçiren ve geçmiş olsun dileğinde bulunan arkadaşlarına teşekkür eden Koyuncu, bu etkinliğin bu yıl 8'incisinin düzenlendiğini belirterek yılda bir kez de olsa bu tür toplantıların devam ettirilmesini istedi.

İstanbul'da Hergün gazetesine baskın yapan komünistlerin şehit ettiği Mürsel Karataş'ın ağabeyi İlhan Karataş da bir konuşma yaptı. Bir başka şehidi hatırlatarak sözlerine başlayan İlhan Karataş şunları söyledi:

"İskenderun Ticaret Lisesinde 24 Ocak 1977'de Yavuz Çalışkan adlı arkadaşımız şehit edildi. 17'nci şehidimizdir. Cenazesinde ilk konuşmayı yaptığımda 19 yaşında idim. O günler zor günlerdi. Ülkemiz ABD ve Rusya tarafından parçalanmak isteniyordu. Buna 'dur' diyen ülkücüler hedef seçildi. Bugün burada çok şükür yine birlikteyiz. Bu tür etkinliklere devam edelim."

"Hasret giderdik"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu Eski Üyesi Erdem Karakoç da yaptığı konuşmada, 12 Eylül öncesi Türk-İslam ülkücülerinin kara ve kızıl emperyalizmin Türkiye'deki uşaklarına karşı mücadele verdiğini söyledi. Karakoç, bir zamanlar Türkiye'nin kurtuluşuna kanlarını ve canlarını sunan bu dev yürekli insanların bugün bir araya geldiğini, hasret giderdiklerini, Taşmedreseli ağabeylerine geçmiş olsun dediklerini anlattı.

Çam ağaçları arasında yer alan bir yeşillikte düzenlenen etkinliğe, Erdem Karakoç, Yunus Meral, Raif Çiçek, İlhami Karataş, Nadir Günata, Ali Türkaslan, Elif Güntürk, Emine Özgenç'in arasında olduğu yurdun birçok kentinden gelen Taşmedreseli 130 ülkücü katıldı. - İSTANBUL