Taşköprü'deki Koru Kayası gezisine yoğun katılım - Haberler

Taşköprü'deki Koru Kayası gezisine yoğun katılım

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık tarafından Koru Kayası mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Taşköprü'de düzenlenen yaklaşık 12 kilometrelik doğa yürüyüşü üç farklı rotada yapıldı. Etkinlikte Kesecik Yaylası, Koru Yaylası, Su Batan Mağarası ve Sarayoluğu Yaylası rehberler eşliğinde gezildi. Doğa yürüyüşüne Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADAKS 37), doğa fotoğrafçıları ve yaklaşık 200 doğa tutkunu eşlik etti. Yürüyüşün en zorlu alanı olan Koru Kayası zirvesinde Türk bayrağı açılarak 19 Mayıs etkinlikleri tamamlandı.

Doğa yürüyüşü ve etkinliklerle ilgili konuşan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, "Bugün Taşköprü Kaymakamlığı olarak bir doğa gezi düzenledik, Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de katıldı. Kesecik Yaylası, Koru Yaylası, Su Batan Mağarası ve Sarayoluğu Yaylası'nı gezdik. Yaklaşık 12 km'lik bir rota çizdik. Geçen yılda İstanbul Doğa Derneği ile bir kamp etkinliği düzenlemiştik. Temel amacımız bütün doğaseverleri buraya çekmek. Ender coğrafyalardan biri, bakir bir yer ve buradan Çatalzeytin tarafından denizi de görebilirsiniz. Yorularak dinlenmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alp Arslan da, "Koru Yaylasını biz çok beğendik. Bugün sayın kaymakamımızın davetiyle geldik. Taşköprü'nün dillere destan bir manzarası varmış. Özellikle Koru Kayası çok güzeldi. Buradan birçok ilçeyi görebiliyorsunuz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Taşköprü Koru Yaylası tertemiz havası, muhteşem yeşilliği ve manzarasıyla göz dolduruyor.