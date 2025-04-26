Taş Kokainle Yakalanan Metafizik Uzmanı ve Şoförü Adliyeye Sevk Edildi

Taş kokain ile yakalanan metafizik uzmanı ve şoförü adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ile yakalanan metafizik uzmanı ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. ve B.Ş.'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tabanca, 7 adet tarihi eser niteliğinde kağıt para, 8 adet tarihi eser niteliğinde metal para, 36 adet sentetik ecza hap ve 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 'metafizik uzmanı' olarak tanınan B.Ş. ve şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.Ş.'ye "alkollü araç kullanma ve tarihi eser kaçaklığı" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.