Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak - Haberler

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Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da kapılarını çocuklara ücretsiz açacak.

TARSUS, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da kapılarını çocuklara ücretsiz açacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara özel bir uygulama yapacak. Çocukların ilgiyle gezdiği ve farklı türden hayvanları tanıma fırsatı bulduğu Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Büyükşehir Belediyesinin hediyesi olarak 15 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsiz olacak. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Mersin, Tarsus, Yerel, Haberler

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