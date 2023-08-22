Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 15 Yıllık Yol Sorununu Çözdü

Tarsus Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalara devam ediyor. Son olarak Şehitler Tepesi Mahallesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile mahallenin 15 yıldır devam eden yol sorununa son verildi.

Tarsus Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalara devam ediyor. Son olarak Şehitler Tepesi Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile mahallenin 15 yıldır devam eden yol sorununa son verildi.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yıllardır taban suyundan kaynaklanan yolların bozulması sorununa son vermek için önemli bir adım attı. 1 buçuk kilometrelik sıcak asfalt yapımı sayesinde 15 yıldır oluşan yol mağduriyeti sona erdi.

Yoldaalt yapı sorunlarının çözümünün ardından ekipler tarafından yapılan sıcak asfalt çalışması ile mahalle halkının yaşadığı toz, çamur ve toprak sıkıntısı çözüldü. Yıllardır mahalle sakinlerini çileli yollardan kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen bu hizmetle, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım sağlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "Vatandaşlarımızın en iyi şekilde yolculuk yapmasına katkı sağlamak adına mahallelerimizde ekiplerimiz tarafından çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetimiz Tarsus için" dedi.

Yapılan çalışmalarla tozdan kurtulduklarını aktaran bir vatandaş "Bu yolun yapılması bizim için çok iyi oldu. Önceden toz içinde kalıyorduk. Belediyemize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sıcak asfalt çalışması yaptılar. Depomuza inerken malzemelerimiz tozlanıyordu birçok sorun yaşıyorduk. Artık biz de rahat bir şekilde yolumuzu kullanacağız" diye konuştu.

Sağlık açısından güzel bir çalışma olduğunu belirten bir diğer vatandaş ise şunları söyledi:

"Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yolumuzda çok fazla toz oluyordu, camlarımız tozlanıyordu, sağlığımız için de iyi oldu. Şimdi rahat bir şekilde belediyemizin bize sunduğu güvenli asfalt yol imkanı ile sorun yaşamayacağız."