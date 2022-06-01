Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider: "Büyük Türkiye idealini kimsenin hırpalamasına izin vermedik - Haberler

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden 'Kız Kardeşim Projesi' çerçevesinde başlatılan eğitim seferberliğinin 2022 yılı programı Nevşehir'de başladı. Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği çerçevesinde toplam 10 ilde kadın girişimcilere ulaşılmasının hedeflendiği projenin ilk bölümü Nevşehir'de başladı.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Tarım Orman İl Müdürü Özgür Memiş, çiftçi kadınlar ve protokol üyeleri katıldı.

'Kız Kardeşim Projesi'nin 2022 açılış programında konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, "Öncelikle bir kadın olarak bugün burada, sahada hep birlikte omuz omuza olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bugün de Nevşehir'de, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kız kardeşlerimizle buluşuyoruz. Coca-Cola olarak kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta Coca-Cola olarak kadınları toplumsal olarak güçlendirmeye odaklandık. Kız Kardeşim Projesi 7 yılda Türkiye'nin dört bir yanından 400 binden fazla kadına ulaştı. Bu rakam bize kadınlarımızın ne kadar cesur, ne kadar kararlı, ne kadar azimli olduğunu gösteriyor. En önemlisi yeniliğe ne kadar açık, öğrenmeye ne kadar tutkun olduklarını gösteriyor. Yeter ki gerekli motivasyonu ve desteği alabilsinler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız iş birliği, bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor. İş birliği çerçevesinde oluşturduğumuz; Kız Kardeşim Eğitim programı ile tarım sektöründe önemli bir yeri olan kadınlarımıza ulaşıyoruz. Ticari faaliyetlerini bir adım öteye taşımalarına destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de programda yaptığı konuşmada, "Bu projeyi Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci de sahiplendi. Nevşehir'in de projeye dahil edilmesi önemli idi. Tarım ve son iki yılın ardından hem ülkemizin ve hem de dünyanın en önemli gündem maddesi. Hemen kuzeyimizde baş gösteren, daha önce yıllardır güneyimizde baş gösteren ama aslında hiç bitmeyen bir yangın yerinin ortasında bir sulh bir barış adası bir refah adası Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elbette dünyada birileri büyük oyunlar oynar, zaman zaman oyun kurar, zaman zaman buna uygun aparatlar dener veya bunları icra etmeye çalışır. Bir bakarsınız bazen bir takım dergilerin kapaklarında kuru kafalar, bir buğday başağı şeklinde bir korku ortamına sürüklemek amacıyla dünyaya verilir, sürekli kıtlık haberleri verilir, ama bunların ne kadarı gerçektir. Yıllardır söylenir büyük iklim olayları olacak diye, bunların arkasında ne vardır, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye olarak çok şükür çok önemli bir tarım ihracatçısı ülke olmamızın ötesinde, biz sadece kendi kendimize yetmiyoruz, civar coğrafyayı da yer yer dünyayı da besliyoruz . Türkiye çok büyük bir ülke, tarımsal hasılatta son 20 yılda bu oranlar değişir, elbette sektöre göre zaman zaman farklılık arz eder, ama ortalamasını söyleyecek olursak yaklaşık 6 kat büyümüş bir Türkiye var. Kimsenin kıyamet senaryolarına, kimsenin bizlerin umudunu kırmasına ya da önümüzdeki aydınlık günlere doğru emin adımlarla yürüyen büyük Türkiye idealini hırpalamasına izin vermedik. Türkiye Allah'ın izni ile herhangi bir konuda eksiği yok fazlası var" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, "2022 yılı içerisinde 10 ilde uygulanmaya konulan Kız Kardeşim projesinin Nevşehir'de başlayacak olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ve oldukça heyecanlı olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarih ve doğanın iç içe olduğu, kadim uygarlıkların zenginleştirdiği kültür birikimi ile Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Kapadokya Bölgesi ve şehrimiz, bütün bu turizm faaliyetlerinin yanı sıra tarım alanında da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Tarih boyunca tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olan şehrimizde, çiftçilerimiz gerek ürün çeşitliliği ve gerekse de tarımsal alanda kullandıkları teknikler ile örnek teşkil etmektedir. Aslında baktığımızda, bütün tarımsal faaliyetlerin en başında kadınlarımız gelmektedir. Ülkemizin her köşesinde tarımsal üretimin ana üreticisi kadınlarımız olmuştur. Günümüzde artık, kadınlarımız ürettikten sonraki aşamada da istenilen oranda söz sahibi olmaya başlamış, üretilen ürünler evde değerlendirilmenin dışında ev ekonomisine katkı sağlamaya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığımızca ve ilgili bakanlıklarımızca, üreten kadınlarımız desteklenmekte ve üretirken sarf ettiği emeğin karşılığını misliyle almaya başlamıştır" dedi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel