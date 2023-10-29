Tancan ailesin mutlu günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın kızı Büşra ile Gedik ailesinin oğlu Kamil, sade düğün ve nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın kızı Büşra ile Gedik ailesinin oğlu Kamil, sade düğün ve nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Ankara İlBank Sosyal Tesislerinde yapılan düğün ve nikaha Gaziantep ve Türkiye'nin dört bir yanından iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Büşra ile Kamil'in nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Önceki Dönem Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Başkan vekili Abdülhamit Gül, Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Önceki Dönem Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan yaptı.

Nikah törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancanın kızının düğün ve nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf gönderirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Org. İrfan Özsert, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Önceki Dönem Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Başkan vekili Abdülhamit Gül, Önceki Dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Önceki Dönem Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, BBP Gaziantep İl Başkanı Orhan Kızılaslan, GBB Başkan Vekili Halil Uğur, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Zeki Konukoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kadooğlu, Tat Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Selim Memiş ile iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

İlbank Sosyal tesislerindeki nikah merasiminde davetlilere Gaziantep'ten yöresel ürünler ikram edildi. - GAZİANTEP