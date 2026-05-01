Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 1 Mayıs sessizliği

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik kameralara yansıdı.

Sabah erken saatlerden itibaren Taksim çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, adeta kuş uçurtmadı. Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da polis bariyerleri ile kapatıldı. Sendikaların sınırlı katılımla gerçekleştirdiği anma törenlerinin ardından meydan yeniden sessizliğe büründü. Her gün on binlerce insanı ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan bölgede sadece görevli polis memurları ile gazetecilerin bulunduğu da görülürken, yaşanan sakinlik kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı