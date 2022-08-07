Tahıl sevkiyatı için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen 3 gemide denetimler tamamlandı - Haberler

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Tahıl sevkiyatı için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen 3 gemide denetimler tamamlandı

Tahıl sevkiyatı için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen 3 gemide denetimler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatlarının takibinin sürdüğü Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rojen, Polarnet ve Osprey S isimli 3 geminin daha denetimlerinin tamamlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatlarının takibinin sürdüğü Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rojen, Polarnet ve Osprey S isimli 3 geminin daha denetimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/ Kocaeli'ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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