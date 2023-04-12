Tabloların geliriyle depremzede aileye konteyner ev alındı

Mersin Anamur ormancıların açtığı 'Köklerinde sanat var' adlı sergiden elde edilen gelirle yaptırılan konteyner ev Hatay'da depremzede bir aileye ulaştırıldı.

Mersin Anamur ormancıların açtığı 'Köklerinde sanat var' adlı sergiden elde edilen gelirle yaptırılan konteyner ev Hatay'da depremzede bir aileye ulaştırıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde geliri depremzede ailelere bağışlanmak üzere 'Köklerinde sanat var' adlı sergi düzenlendi. Bu sergideki tabloların satışından yaklaşık 90 bin 670 lira gelir elde edildi. Elde edilen gelirle bir konteyner ev yaptırılarak Hatay'da depremde eşini kaybeden ve 2 kızıyla enkazdan sağ çıkmayı başaran Şükran Oktay'a teslim edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde geliri depremzede ailelere bağışlanmak üzere 'Doğada atık yoktur' temasıyla bir resim sergisi açtıklarını belirtti.

Gübeş, "Köklerinde sanat var, adıyla açtığımız sergimizden elde edeceğimiz gelirle depremzede vatandaşlara yardımcı olmayı hedefledik. Sergimizde yer alan tablolardan 90 bin 670 lira gelir elde edildi. Bununla da bir konteyner ev yaptırdık, Hatay Orman Bölge Teşkilatımızda eksiklerimizi tamamladı. Yaptırılan bu konteyner evi Hatay'da depremde eşini kaybeden, 2 kızıyla enkazdan sağ çıkan Şükran Oktay'a teslim ettik. Emeği geçen katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN