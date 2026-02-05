Haberler

Suudi Arabistan'dan develere pasaport uygulaması

Güncelleme:
Suudi Arabistan, yerel deve popülasyonu için pasaport uygulamasını tanıttı. Bu uygulama, hayvancılık sektörünün verimliliğini artırmayı ve develerin sağlık kayıtlarını düzenlemeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan'da yerel deve popülasyonu için pasaport uygulaması tanıtıldı.

Suudi Arabistan, develere pasaport projesini başlatıyor. Suudi Arabistan hükümeti, yerel deve popülasyonu için pasaport uygulamasını tanıttı. Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcısı, hayvancılık sektörünün verimliliğini artırmak ve develerin bir veri tabanını oluşturmak amacıyla deve pasaportunu sundu" denildi. Bakanlık açıklamasına göre, deve pasaportunda hayvan, cinsi ve sahibi hakkında bilgi içeren resmi olarak akredite edilmiş bir belge olacak. Her deve için doğru ve güvenilir bir tıbbi dosya oluşturulmasını sağlaması amaçlanan pasaportlarda, popülasyon genelinde bulaşıcı hastalıkların izlenmesine yönelik çabaları kolaylaştıracak ayrıntılı bir aşı kaydı içereceği kaydedildi.

Bakanlık, pasaportların ayrıca sahiplik haklarının doğrulanması sürecini basitleştireceğini ve hayvancılık yapanlar için seçici yetiştirme uygulamalarını da geliştireceğini belirtti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
