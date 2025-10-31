Haberler

Susuz'da Köy Yolları Betonlaşıyor, Vatandaşlar Mutlu

Güncelleme:
Kars'ın Susuz ilçesinde Özel İdare ekipleri, Erdağı ve Aksu köylerinde modern beton yol çalışmaları yapıyor. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, projeleri yerinde inceledi ve çalışmaların kar yağmadan tamamlanmasını istedi.

Susuz'da köy yolları beton oluyor, vatandaşların yüzleri, yapılan modern yollarla gülüyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde Özel İdare ekiplerince yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özel İdare ekiplerince ilçeye bağlı Erdağı ve Aksu köylerinde yapılan beton yol çalışmalarını Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin ile birlikte yerinde gördü, Sezgin'den bilgi aldı. Yapılan beton yolu beraberindekilerle birlikte inceleyen Tutal, yolların kar yağmadan bitirilmesini istedi. Kaymakam Tutal, ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan İl Özel İdaresi tarafından Erdağı köyünde yapılan 4 kilometre beton yol ve Aksu köyünde yürütülen yol güvenliği ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

title
