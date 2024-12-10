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Suriye İç Savaşının Ardından Suriyeliler Vatanlarına Dönmeye Başladı

Suriye İç Savaşının Ardından Suriyeliler Vatanlarına Dönmeye Başladı
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Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından, Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlar Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor. Reyhanlı'da yaşanan geçiş yoğunluğu, Suriyelilerin savaş sonrası umutlarını yansıtıyor.

Suriye'de iç savaşın bitmesiyle, Suriyeli vatandaşlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan vatanlarına geçmeye devam ediyor.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler Esad rejimini bitirdi. Savaşın bitmesiyle Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlar sınır kapılarına gelerek vatanlarına dönmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ise Suriyeli vatandaşların ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor.

"Esad köpek birisiydi"

6 yıl önce Idlip'ten savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen İbrahim Salam, "Savaş bitti çok şükür olsun. Ailem ve arkadaşlarım orada ve onlar için mutluyum. Esad köpek birisiydi, çok kişiyi öldürdü. Savaş bitti şimdi, biz biraz daha iyiyiz" dedi.

"15 yaşında geldim, 27 yaşında dönüyorum"

15 yaşında Lazkiye'den savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Muhammed Yusuf, "Şimdi vatanımıza dönüyoruz. Vatanımız ve ailemiz için ülkemize dönüyoruz. Ülkemi çok özledim. Ben 15 yaşında Türkiye'ye geldim şimdi ise 27 yaşında ülkeme dönüyorum" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Fatima ise, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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