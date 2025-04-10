Sungurlu'da Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Klip ile Kutlandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Polis Teşkilatının 180. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördü. Klipte polis memurlarının azimli çalışmaları canlandırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medyada ilgi gördü.
Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından klip hazırlandı. Polis memurlarının rol aldığı klipte, Polis Teşkilatı mensuplarının azimli çalışmaları canlandırıldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip vatandaşlardan ilgi gördü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel