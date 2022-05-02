Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği - Haberler

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Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay spor salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Kaymakam Fatih Görmüş bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek ramazan bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Görmüş, Cumhuriyet, Sungurlu, Milli, Yerel, Haberler

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