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Sultanhisar Kaymakamı, Yaşlılara Saygı Haftası'nda Ailelerle Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı, Yaşlılara Saygı Haftası'nda Ailelerle Buluştu
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde ailelerle bir araya gelerek yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi ve projelerin önemini vurguladı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Yaşlılara Saygı Haftası ve 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında ailelerle buluştu.

Sultanhisar Kaymakamlığı 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi ve 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ve Atça Mahalle Muhtarı Ali Keleş ile birlikte Atça Mahallesi'nde yaşayan Karabaş, Seçen ve Akbaş ailelerinin evlerine konuk oldu. Ziyaret sırasında Kaymakam Ateş yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş yaşlı vatandaşlara yönelik olan duyarlılıklarını vurgulayarak onların yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen projelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaymakam Ateş, "Yaşlılarımıza olan saygımız ve sevgimiz, sadece bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Onların her zaman yanlarında olacağız ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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