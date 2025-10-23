Sultanhisar'da Tel Kırma Kursu Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından el sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara yönelik düzenlenen Tel Kırma Kursu, Atça Mahallesi'ndeki Ek Hizmet Binası'nda başladı.

Kursun açılışına Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Melik Çolak, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Açılışta konuşan Çolak, kursiyerlere başarılar ve kolaylıklar dileyerek kursun hayırlı olmasını temenni etti. Çolak ayrıca kurs süreci, ders günleri ve saatleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Tel kırma kursu öğretmeni ise derslerde kullanılacak malzemeler ve uygulama aşamaları hakkında kursiyerleri bilgilendirdi. Kursun ilk gününde katılımcıların hazırladığı ikramlarla samimi bir tanışma ve kaynaşma ortamı oluştu. Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, kursun verimli ve üretken bir eğitim süreciyle tamamlanması temennisinde bulundu. - AYDIN