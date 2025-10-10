Sultangazi'de Öğrenciler Gazze İçin Balon Uçurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Piri Reis Ortaokulu öğrencileri Gazze için tek yürek oldu. Filistin'e destek amaçlı yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Piri Reis İlkokulu'nda Filistin'e destek amaçlı öğrenciler tarafından yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gazze için tek yürek olan öğrenciler, "Mavi Balon Uçurma" etkinliği düzenledi. Çocuklar, kalplerinde taşıdıkları kardeşlik ve dayanışma duygularıyla Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerinin yanında oldu. - İSTANBUL