Sultandağı'nda Muhtarlar Günü kutlaması Kaymakam Çınarka ev sahipliğinde yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Muhtarlar Günü vesilesiyle köy ve mahalle muhtarlarına yönelik kutlama programı düzenlendi.

Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ilçe kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada muhtarlarla yakından ilgilenen Kaymakam Çınarka, yerel yönetimlerin kılcal damarları olan muhtarların gününü kutladı. Muhtarların, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Kaymakam Çınarka, muhtarlara yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı